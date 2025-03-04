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​В Сургутском районе стартовал прием заявок на детский летний отдых

Дети Сургутского района смогут отдохнуть в Дагестане, Татарстане, Башкортостане и других регионах

​В Сургутском районе стартовал прием заявок на детский летний отдых
Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе началась оздоровительная кампания для детей. Уже в первые сутки родители подали более 200 заявлений на получение путевок, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Окружное финансирование на выездной отдых выросло на 40 миллионов рублей. Это позволило приобрести путевки в лагеря с улучшенными условиями. Для многодетных семей действует новая льгота: компенсация проезда увеличена до 20 тысяч рублей – почти в три раза больше прежнего лимита.

«На организацию летней оздоровительной кампании Сургутскому району выделено из округа 85,1 млн рублей. В этом году увеличилось количество направлений выездного отдыха. Летние каникулы ребята смогут провести в здравницах Дагестана, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Татарстана, Башкортостана и Сургутского района. Среди новых локаций, по которым уже завершились конкурсные процедуры, ДОЛ «Артик» в Казани и «Маян» в Талице», – добавил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Родители могут выбрать один из нескольких регионов для отдыха детей. В Свердловской области лагерь «Маян» известен своими минеральными водами и оздоровительными процедурами. В Татарстане лагерь «Артик» предлагает насыщенную творческую программу и большой плавательный бассейн.

Впервые дети из Сургутского района отправятся на отдых в Дагестан, где для них подготовили мастер-классы от известного бойца Курамагомеда Курамагомедова и отдых у моря. Также можно поехать в Новосибирскую область, Челябинскую область и Республику Башкортостан.

«В Русскинской дети будут отдыхать все лето. В первую смену на базе местной школы-интерната откроется настоящий военный лагерь для сотни школьников. Ребята будут изучать устройство современного стрелкового оружия, приборов ночного видения, пройдут стрелковую, инженерно-саперную, туристическую подготовку. В программе также – обучение управлению беспилотниками, оказание медицинской помощи, приготовление пищи. С детьми будут работать сотрудники МЧС, ГИБДД, ветераны спецназа, профессиональные тренеры, инструкторы и другие специалисты», – рассказал Андрей Трубецкой.

Все лагеря проходят строгий отбор по условиям размещения, питания, медицинского обслуживания и образовательных программ, подчеркнула начальник отдела организации питания, отдыха и оздоровления Ольга Лазарева.

«Администрация гарантирует, что каждый ребенок получит незабываемые впечатления от летнего отдыха без каких-либо происшествий», – сказала глава отдела.

Подать заявление можно через портал Госуслуг. Дополнительную информацию можно получить в департаменте образования администрации Сургутского района по телефонам: 8 (3462) 529-124, 8 (3462) 526-091.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 255, комментариев: 0
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