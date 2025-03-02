Треть сургутян делает зарядку по утрам

Сургутяне рассказали, какими видами спорта занимаются на регулярной основе. Лидером по популярности стала зарядка – ее делают 30% опрошенных. Такие данные приводит сервис SuperJob.

«Следующим по популярности стал фитнес (15%), 13% занимаются плаванием. Бегом, растяжкой и велосипедным спортом — по 11%. 9% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. 6% сургутян выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства —по 5%. Футболом увлекаются 4% участников опроса. По 3% сургутян ответили, что занимаются скандинавской ходьбой и баскетболом. Теннисом, хоккеем и фигурным катанием увлечены по 2% горожан. Конькобежным спортом – 1 из 100», – говорится в результатах опроса.

Женщины чаще мужчин выбирают зарядку, фитнес, растяжку и йогу. Среди мужчин более популярны тяжелая атлетика, футбол, единоборства, бег и велосипед.

Не занимаются спортом только 22% опрошенных.