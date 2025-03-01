В Сургуте ищут нового хозяина для ручного и домашнего хорька

В Сургуте продают домашнего хорька в возрасте двух лет. Необычный питомец выставлен на продажу за 12 тысяч рублей. Объявление размещено на «Авито».

«Продам хорька. Очень добрый, ласковый, игривый. В туалет приучили ходить в лоток, который в клетке стоит. Здоровый, упитанный, кушает всю еду, совсем не привередливый. Вечером по приходу с работы выпускаем его из клетки и гуляет по квартире. С котом и собакой ладит. На людей никогда не aгрессировaл и не кусал. Его возраст – два года, не кастрирован», – пишет продавец.

В объявлении также добавили, что при покупке хорька новый хозяин получит: клетку, лоток, миску, поилку, гамак и поводок для прогулки на улице.