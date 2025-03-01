16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,2568   EUR  91,5655  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Не хуже кошки: в ХМАО продают домашнего хорька за 12 тысяч рублей

В Сургуте ищут нового хозяина для ручного и домашнего хорька

​Не хуже кошки: в ХМАО продают домашнего хорька за 12 тысяч рублей
Фото: Авито

В Сургуте продают домашнего хорька в возрасте двух лет. Необычный питомец выставлен на продажу за 12 тысяч рублей. Объявление размещено на «Авито».

«Продам хорька. Очень добрый, ласковый, игривый. В туалет приучили ходить в лоток, который в клетке стоит. Здоровый, упитанный, кушает всю еду, совсем не привередливый. Вечером по приходу с работы выпускаем его из клетки и гуляет по квартире. С котом и собакой ладит. На людей никогда не aгрессировaл и не кусал. Его возраст – два года, не кастрирован», – пишет продавец.

В объявлении также добавили, что при покупке хорька новый хозяин получит: клетку, лоток, миску, поилку, гамак и поводок для прогулки на улице.


нравится (2) не нравится (1)
01 марта в 16:28, просмотров: 1077, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 2187
  2. В Югорске от отравления газом погибли 12-летняя девочка и ее старший брат 707
  3. Дамир Мухаметьянов: «Даже если кажется, что преступника найти сложно – это не должно останавливать людей от обращения в полицию» 451
  4. В Нижневартовске водитель проехал дорогу на красный свет и устроил массовое ДТП 307
  5. ​Россия – седьмая читающая страна в мире между Чехией и Швецией 284
  6. Сургут встретил весну: как прошли народные гуляния в ЖК «Крылов» и центре города 275
  7. ​СМИ: экс-замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова перевели в СИЗО Тюмени 263
  8. ​Жителям Югры с электроотоплением домов утвердили новые диапазоны потребления энергоресурсов 247
  9. ​В сургутских школах продлили карантин – дистанционное обучение до 10 марта 241
  10. Честные чипсы! 223
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4156
  2. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3910
  3. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3403
  4. ​СМИ: на Урале ревнивая жена побрила налысо и обмазала зеленкой любовницу мужа 2187
  5. Ozon построит склад в Сургуте в этом году 1741
  6. Не может регион, производящий огромное количество электроэнергии, играться с повышением цен для людей в разы 1613
  7. ​Завтра в Сургуте почти на восемь часов перекроют дорогу 1251
  8. У Сургута три ключевые проблемы, требующие решения, – газ, налоги и дефицит земли 1249
  9. Новый штраф за открывающиеся наружу входные двери – фейк 1227
  10. ​Школьников Сургута отправляют на дистант из-за всплеска ОРВИ 1223
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 12726
  2. ​Белые буквы на кирпичной стене 5021
  3. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4421
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 марта? // АФИША 4156
  5. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3910
  6. ​Зачем Сургуту скверы 3735
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3730
  8. ​Сургутян приглашают на проводы зимы: концерт, ярмарка и народные забавы 3403
  9. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 2855
  10. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 2774

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика