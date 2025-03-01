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​В поселке Сургутского района продолжается строительство нового культурно-досугового центра

В Сургутском районе появится новый культурно-досуговый центр на 208 посадочных мест

​В поселке Сургутского района продолжается строительство нового культурно-досугового центра
Фото: «Глава в районе» / vk.com

В 2025 году в поселке Солнечный Сургутского района планируют достроить новый культурно-досуговый центр. В настоящее время на строительной площадке полностью установили каркас будущего здания, рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой, говорится на сайте местной мэрии.

«Объект достаточно дорогой. Стоимость центра составляет порядка 232,2 млн рублей, это средства из бюджета Сургутского района. Уверен, он будет востребован. Сдачу будем ждать в этом году однозначно. Подрядчики успевают. Но самое главное, что все оборудование и все материалы закуплены. Если до нового года мы с вами приезжали, был цоколь, то сейчас уже каркас стоит полностью. Серьезный объем работы выполнен», – отметил Трубецкой после осмотра площадки.

В строительстве объекта участвуют 30 человек. Все работы проходят в соответствии с графиком.

«Работы у нас ведутся в соответствии с графиком. В апреле планируем закрыть контур. Закрытие контура – это основная задача, которая позволит нам своевременно выполнять отделочные работы. Благоустройство – это как окончательный этап. Приведение все в соответствие», – рассказал и.о. директора департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Роман Бойко.

Стоит отметить, что в новом культурно-досуговом центре увеличили площадь для занятий театральных и вокальных студий, а также для хореографического зала. Здание будет вмещать в себя 208 посадочных мест.

«В принципе он должен быть комфортным для всех клубных формирований. Здесь можно говорить не только о комфорте, но и о новой большой сцене, которая позволит реализовывать разнообразные проекты. Она будет укомплектована новым звуковым и световым оборудованием. Для сельского поселения это будет знаковый объект, который позволит принимать гастроли с других территорий Сургутского района, а также приезжие коллективы», – отметил начальник управления культуры администрации Сургутского района Сергей Тирон.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 153, комментариев: 0
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