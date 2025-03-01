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​Завтра в Сургуте почти на восемь часов перекроют дорогу

Сургутян предупредили о перекрытии дороги в честь проведения народного гуляния «Масленица»

​Завтра в Сургуте почти на восемь часов перекроют дорогу
Фото: администрация Сургута / vk.com

2 марта в Сургуте с 09:30 до 17:00 часов будет перекрыта дорога по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед СурГУ. Об этом говорится на сайте городской мэрии.

Также в этот день изменится схема движения городских маршрутных автобусов:

– № 10 – при движении от остановочного пункта «пос. Финский»: остановочный пункт «Газпром», остановочный пункт «пр. Ленина» и далее по маршруту.

– № 112 – при движении от остановочного пункта «Университет»: начало рейса с остановочного пункта «Газпром» и далее по маршруту;

– при движении от остановочного пункта «ДПК Сургутское»: конечный остановочный пункт «Газпром».


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Сегодня в 11:48, просмотров: 294, комментариев: 0
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