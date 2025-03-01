СГЭС продолжает развивать энергетическую инфраструктуру Сургута

Сургутские городские электрические сети продолжают развивать энергетическую инфраструктуру города. Так, в 2024 году компания вложила более 700 млн рублей в создание и улучшение ключевых социальных объектов, сообщает пресс-служба СГЭС.

«Прошедший год для компании «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС) стал плодотворным и результативным. Объем инвестиций в создание инженерной инфраструктуры жилых и социально значимых объектов Сургута превысил 700 млн рублей», – рассказал руководитель компании Виталий Пак.

Помимо этого, в 2024 году компания построила более 70 км электропередач 0,4-6-10 кВ, трансформаторные распределительные подстанции общей мощностью 59 МВА, а также обеспечила электроэнергией новые станции скорой помощи и переливания крови в 31 мкр города.

«СГЭС обеспечила технологическое присоединение жилой застройки и объектов жизнеобеспечения в микрорайонах 30, 30А, 39, 41, 48, Марьина гора, Пойма-5. Сети электроснабжения построили для детского сада в ЖК Георгиевский, спортивно-оздоровительного комплекса в 35А мкр, спортивного комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств в 30А мкр, второй очереди котельной К-45 для теплоснабжения новых микрорайонов Западного жилого района», – добавили в сообщении.

Также энергетики Сургута модернизировали объекты уличного освещения города – заменили более пяти тысяч устаревших светильников на современные.

По словам Виталия Пак, в 2025 году компания продолжит развитие и строительство инженерных коммуникаций для электро- и теплоснабжения ЖК в активно-развивающихся микрорайонах города, а также садовых товариществ.