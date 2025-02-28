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В Сургуте перестроят дорожную сеть из-за нового моста через Обь

Власти Сургута готовят проект по модернизации дорожной сети

В Сургуте перестроят дорожную сеть из-за нового моста через Обь
Фото: siapress.ru

Власти Сургута планируют масштабную модернизацию транспортной сети города в связи со строительством нового моста через Обь. Как сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев в интервью «СургутИнформ-ТВ», проект обновления рассчитан на ближайшие пять лет и будет учитывать как текущую, так и будущую застройку.

«Нам необходимо создавать инфраструктуру, которая будет с минимальным количеством светофорных объектов, то есть нужно организовать движение так называемых вылетных магистралей из города, чтобы люди без проблем, фактически без светофоров могли выезжать на региональную дорожную сеть. Внутри города нужно поработать с развязками, с объездной дорогой в том числе, сократить количество поворотов, светофоров, сделать все, чтобы движение было ритмичным, чтобы люди могли уверенно и с определенной скоростью двигаться, не стоять в пробках», – рассказал замгубернатора ХМАО.

Проект разработают ученые, сейчас сургутские специалисты оценивают текущую нагрузку на дорожную сеть и возможные затраты.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 114, комментариев: 0
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