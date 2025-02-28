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​Опасная фасоль: в Сургуте нашли зараженные бобовые у пассажира из Таджикистана

Из Таджикистана в Сургут пытались ввезти зараженную фасоль

​Опасная фасоль: в Сургуте нашли зараженные бобовые у пассажира из Таджикистана
Фото: ru.freepik.com

В международном аэропорту Сургута сотрудники Россельхознадзора изъяли 1,4 кг сушеной фасоли, зараженной вредителем – четырехпятнистой зерновкой. Опасный груз привез пассажир рейса из Таджикистана. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

По результатам экспертизы фасоль признали подкарантинной продукцией. Чтобы предотвратить распространение вредителя, ее сожгли. Владельца груза привлекли к административной ответственности.

Специалисты отмечают, четырехпятнистая зерновка представляет угрозу для зернобобовых культур, так как личинки вредителя проникают внутрь семян, уничтожая их изнутри. Зараженные зерна теряют всхожесть и пищевую ценность, а также могут быть токсичными для людей и животных.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 281, комментариев: 0
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