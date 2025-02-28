Из Таджикистана в Сургут пытались ввезти зараженную фасоль

В международном аэропорту Сургута сотрудники Россельхознадзора изъяли 1,4 кг сушеной фасоли, зараженной вредителем – четырехпятнистой зерновкой. Опасный груз привез пассажир рейса из Таджикистана. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

По результатам экспертизы фасоль признали подкарантинной продукцией. Чтобы предотвратить распространение вредителя, ее сожгли. Владельца груза привлекли к административной ответственности.

Специалисты отмечают, четырехпятнистая зерновка представляет угрозу для зернобобовых культур, так как личинки вредителя проникают внутрь семян, уничтожая их изнутри. Зараженные зерна теряют всхожесть и пищевую ценность, а также могут быть токсичными для людей и животных.