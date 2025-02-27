Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

1 марта

Лекция-перформанс художника Игоря Рязанцева

Место проведения: Музейный центр, третий этаж, ул. 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

В Сургутском художественном музее открылась персональная выставка известного сибирского художника Игоря Рязанцева (Тюмень). Он – создатель уникального стиля живописи филумизма, в котором использует медицинские шприцы и акриловые краски. Его техника официально признана Книгой рекордов Гиннесса.

1 и 2 марта в 14:00 художник проведет авторскую лекцию-перформанс и мастер-класс, где расскажет о своем творчестве и продемонстрирует, как создаются картины в этой необычной технике.

Предварительная запись на мероприятие по телефону: 51-68-11. Цена билета: детский − 200 рублей, взрослый − 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Маленький Мук»

Место проведения: Сургутская филармония, малый зал, ул. Энгельса, 18. Время: 14:00.

Классическая история Вильгельма Гауфа о карлике Муке, его волшебных туфлях-скороходах и приключениях, полных испытаний и чудес. Удивительный мир сказки оживает в сопровождении оркестра, создавая незабываемую атмосферу для зрителей всех возрастов.

Вход свободный. По вопросам наличия мест и возможности бронирования уточняйте по тел.: 52-18-12. 6+

Юбилейный концерт «Эффект счастья» ансамбля «Росинка»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

Легендарный вокальный ансамбль Сургута «Росинка» отмечает 50-летие! На юбилейном концерте прозвучат лучшие стилизованные и эстрадные номера, ставшие визитной карточкой коллектива. Каждое выступление – это не просто музыка, а живые эмоции, история и традиции сургутской сцены. Ансамбль всегда был украшением городских мероприятий, и в этот вечер подарит зрителям настоящую гармонию голосов и вдохновения.

Телефон для справок: 62-63-67. Цена билета: 400 рублей. 12+

2 марта

Масленица на Центральной площади

Место проведения: Центральная площадь города (пересечение ул. Университетской и проспекта Ленина). Время: 12:00.

Сургутян ждут концерт, конкурсы, семейные игры и традиционные забавы. Смельчаки смогут попытаться покорить масленичный столб, а в 15:00 состоится сожжение чучела – символическое прощание с зимой.

На площади будут работать торговые и ремесленные ярмарки, а среди гостей праздника – финалистка музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» Анна Колесникова Пчела и команда «Силовой Экстрим ХМАО-Югры».

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Масленица в историческом парке

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 11:00-13:30.

Погрузиться в атмосферу праздника можно и в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». Гостей ждут мастер-классы, экскурсия «Ишь ты, Масленица!» и развлекательная программа от ТОС «Черный мыс»: веселые игры, хороводы, квест и истории о старинных традициях. Финалом праздника станет выступление хора Детской школы искусств №2 и световое шоу.

Телефон для справок: +7 (3462) 58-90-90. Цена билета на экскурсию: взрослый − 300 рублей, дети с семи лет и старше − 150, дети до семи лет − бесплатно. 6+

«Широкая Масленица. Проводы зимы в духе русской старины»

Место проведения: проспект Набережный. Время: 12:00.

Еще одна масленичная площадка будет работать в Городском парке культуры и отдыха. С 12:00 до 16:00 – концерт, народные игры, фотозоны, розыгрыши призов и горячий чай. Всех желающих ждут конкурсы и соревнования в духе русской старины.

Вход свободный. 0+

Концерт Алёны Апиной

Место проведения: Сургутская филармония, большой зал, ул. Энгельса, 18. Время: 19:00.

На сцене – звезда 90-х, исполнительница хитов «Бухгалтер», «American Boy», «Вишнёвая девятка» и «Не забывай». Концерт подарит зрителям заряд ностальгии и хорошего настроения.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 000 до 3 500 рублей. 12+

Концерт «В мире танца»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», ул. Югорский тракт, 5. Время: 18:00.

Вечер хореографического искусства представят студенты «Центра искусств для одарённых детей Севера» (г. Ханты-Мансийск).

В программе:

Балет «Сон в летнюю ночь» по мотивам Уильяма Шекспира – легкая комедия с магическими превращениями.

Концерт «Село Чайное» – зарисовки из провинциальной жизни начала XX века, гротескные сцены и танцевальные номера в лучших традициях русского народного театра.

Телефон для справок: +7 (3462) 414-515. Цена билета: 400-700 рублей. 6+

Акция «Мой подарок маме»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С Пушкина, ул. Республики, 78/1. Время: 12:00-14:00.

Чувствуете в себе силы творить добро? У вас есть желание приготовить подарок для мамы своими руками? В преддверии 8 Марта Центральная библиотека им. А. С. Пушкина и благотворительный фонд «Траектория надежды» приглашают сургутян на мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Все собранные средства пойдут на лечение пятилетнего Дмитрия Калина, которому требуется регулярная реабилитация. У мальчика ДЦП, спастический тетрапарез с умеренными двигательными нарушениями, пишут в пресс-службе Центральной библиотеки.

Количество мест в каждой группе ограничено. Запись по телефонам: +79582827581, 28-58-22, 28-56-93. 12+