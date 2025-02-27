В Сургуте в марте стартует прием заявлений в первые классы – что нужно знать родителям?

В Сургуте 25 марта начнется прием заявлений в первые классы. Директор департамента образования администрации города Ирина Замятина рассказала siapress.ru, как будет проходить зачисление.

«В этом году мы снова закрепили за образовательными учреждениями определенные микрорайоны. В постановлении администрации, утвержденном 19 февраля, указано, какие школы и гимназии относятся к конкретным адресам. При этом ряд учебных заведений – гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением предметов – остаются доступными для всего города. Это дает возможность родителям выбирать образовательное учреждение, исходя из уровня подготовки ребенка», – отметила Замятина.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, по электронной почте или лично в образовательной организации. При этом сначала документы могут подать только родители, зарегистрированные в Сургуте – этот этап продлится до 30 июня.

Для некоторых категорий детей будут предусмотрены льготы. «Самая многочисленная группа – это дети, чьи братья и сестры уже учатся в школе. Например, в девятой школе таких около 80%. Но это именно преимущественное право, а внеочередное имеют дети участников СВО. Первочередное – сотрудники полиции, таможни, пожарные», – пояснила директор департамента.

Из нововведений – в этом году впервые при зачислении иностранных детей будет учитываться их знание русского языка.

«Этот вопрос сейчас прорабатывается на уровне региона и страны. С 1 апреля должен быть утвержден порядок тестирования детей-мигрантов, чтобы определить, насколько они готовы к обучению в российских школах», – сообщила Замятина.

По прогнозам, в этом году в Сургуте в первый класс пойдут около шести тысяч детей.

«На сегодня мы ожидаем порядка шести тысяч детей. Это дети, которые получают дошкольное образование, плюс миграционные процессы и дети, которые получают образование в семье. Хотя я думаю даже, что чуть больше придет, чем шесть тысяч. А на сегодняшний день в первом классе учится 6 300 детей», − добавила она.

Отметим, что в Сургуте продолжается строительство образовательных учреждений. К 1 сентября в районе «Голд Фиш» откроется школа-детский сад, где смогут учиться 100 школьников и 200 дошкольников. Еще одна школа появится в микрорайоне «Марьина гора» – ее планируют сдать в 2026 году.

В настоящее время в городе продолжается строительство еще двух школ в микрорайонах 5А и 20А в рамках концессионных соглашений. В планах до 2030 года – возведение 15 новых школ почти на 20 тысяч мест, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, ремонт и строительство спортивных и культурных объектов, рассказал в своем отчете глава Сургута Максим Слепов.