16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1676   EUR  92,0152  

Новости

Больше новостей
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?
Комментировать
0
Должен ли бюджет Югры выплачивать певцу Газманову 12 миллионов рублей за концерт?
Комментировать
0
А вы за возвращение на российский рынок Coca-Cola и других западных производителей продуктов?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте бывшие полицейские получили срок за сбыт наркотиков

В Сургуте за наркоторговлю осудили двух экс-полицейских

В Сургуте бывшие полицейские получили срок за сбыт наркотиков
Фото: freepik

В Сургуте двое бывших сотрудников полиции получили срок за покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Судом установлено, что осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненный ему оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ по средствам Интернет-ресурсов. Под руководством и контролем сотрудников органов внутренних дел на территории города Сургута и Сургутского района размещено более 10 «тайников-закладок» с запрещенными в обороте веществами. Часть наркотиков обнаружена следователями по месту жительства участников организованной группы», – рассказали в источнике.

Суд приговорил бывшего начальника оперативного подразделения к 14 годам колонии строгого режима, а его подчиненного – к 12 годам.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:00, просмотров: 234, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 1120
  2. ​Тюменская область готовится к 80-летию Победы: ветеранам особое внимание 479
  3. ​Модернизацию Сургутской ГРЭС-1 и других электростанций России отменили из-за роста цен 457
  4. ​Депутаты Сургута отказались согласовывать строительство очередной многоэтажки 453
  5. ​Тюменское предприятие внедряет роботов для повышения эффективности производства 446
  6. ​Тюменские компании поборются за звание «Лучший работодатель» 410
  7. ​Новые комплексы переработки строительных отходов появятся в Тюменской области 406
  8. ​«Умные» светофоры увеличили пропускную способность дорог в Тюменской области 403
  9. ​В Тюменской области обновляют объекты здравоохранения и строят жилье для льготников 401
  10. ​Межуниверситетский кампус в Тюмени: ставка на местных производителей стройматериалов 398
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 9332
  2. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 2285
  3. ​АЗС без 95-го: сургутские автомобилисты столкнулись с нехваткой топлива 1987
  4. ​Сургут отмечает день рождения 1491
  5. ​«У нас страна − не проходной двор»: российские производители колы против возвращения Coca-Cola и Pepsi 1469
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 1410
  7. ​Решат ли проблему высоких платежек за электричество в ХМАО? В Госдуме пройдет большое совещание по тарифам 1393
  8. ​В 2025 году в России изменились правила техосмотра автомобиля: что нужно знать 1338
  9. ​Люди без высшего образования живут меньше тех, кто получил диплом 1323
  10. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1318
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 9332
  2. Прекратите кормить мошенников! 6789
  3. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 5891
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 3749
  5. ​Белые буквы на кирпичной стене 3733
  6. ​Вдали от всех: топ-3 необычных коттеджа для отдыха загородом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3668
  7. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3477
  8. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3380
  9. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3256
  10. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 3180

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика