В Сургуте за наркоторговлю осудили двух экс-полицейских

В Сургуте двое бывших сотрудников полиции получили срок за покушение на сбыт наркотиков в составе организованной группы, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Судом установлено, что осенью 2020 года начальник оперативного подразделения ОМВД России по Сургутскому району и подчиненный ему оперуполномоченный, действуя в составе организованной группы лиц, занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ по средствам Интернет-ресурсов. Под руководством и контролем сотрудников органов внутренних дел на территории города Сургута и Сургутского района размещено более 10 «тайников-закладок» с запрещенными в обороте веществами. Часть наркотиков обнаружена следователями по месту жительства участников организованной группы», – рассказали в источнике.

Суд приговорил бывшего начальника оперативного подразделения к 14 годам колонии строгого режима, а его подчиненного – к 12 годам.