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Сургутянка стала семикратной чемпионкой России по муай-тай

Сургутянка Екатерина Бежан завоевала седьмое золото на чемпионате России по муай-тай

Сургутянка стала семикратной чемпионкой России по муай-тай
Фото: vk.com/katyamuaythai

Сургутянка Екатерина Бежан в седьмой раз завоевала золотую медаль на чемпионате России по муай-тай. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры в своей группе во «ВКонтакте».

«С радостью сообщаем, что Екатерина Бежан завоевала свою седьмую победу на чемпионате России по муай-тай, который сейчас проходит в Екатеринбурге. Эта знаменательная победа укрепляет ее статус одной из ведущих спортсменок в мире единоборств», – передают в источнике.

Спортсменка тренируется под руководством Ильи Гриненко.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 68, комментариев: 0
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