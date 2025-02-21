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​Инвестор рассказал о другой стороне конфликта со скандально известным в Сургуте ресторатором Гулякиным

Инвесторы обвиняют сургутского ресторатора Алексея Гулякина в мошенничестве: новые подробности конфликта

​Инвестор рассказал о другой стороне конфликта со скандально известным в Сургуте ресторатором Гулякиным
Фото: ru.freepik.com

Один из инвесторов, вложивших деньги в бизнес скандально известного в Сургуте ресторатора Алексея Гулякина, на условиях анонимности рассказал корреспонденту siapress.ru о другой стороне конфликта. По его словам, предприниматель сознательно вводил инвесторов в заблуждение, привлекая средства в заведения, которые на тот момент уже имели серьезные долги.

«До включения камеры он был вежливым и просил подождать, но как только начал снимать – стал вести себя вызывающе. В переписках он тоже вел себя нагло, а вживую начал хамить и заявлять, что может делать в своей машине все, что хочет, − поделился мужчина. − Все его заявления в СМИ – сплошная ложь. Он рассказывает, что пытается работать, но за год так и не выплатил ни рубля. Более того, вместо диалога он подает встречные заявления в полицию на тех, кто пытается вернуть свои деньги».

По словам пострадавших, Гулякин сознательно скрывал свое реальное финансовое положение. В момент сбора инвестиций его заведения уже находились в кризисе: были долги по аренде, зарплатам сотрудников, обязательствам перед поставщиками. Однако предприниматель продолжал уверять, что его проекты успешны, и привлекал новые средства.

«Он знал, что не сможет отдать деньги, но продолжал собирать инвестиции. Как только деньги закончились, его заведения начали закрываться одно за другим. Сейчас он просто живет дальше, продолжает вести бизнес, игнорируя тех, кого обманул», – указал инвестор.

Многие люди, вложившие средства в проекты Гулякина, оказались в сложной финансовой ситуации. Некоторые пошли на банкротство, кто-то был вынужден продать имущество, а кто-то отчаянно пытается добиться справедливости через правоохранительные органы.

«В полиции уже лежат десятки заявлений, есть обращения в ОБЭП и прокуратуру. Но следственный комитет пока не принимает никаких мер. Как так можно? Человек собрал более 200 миллионов рублей, не отдал долги и продолжает спокойно заниматься бизнесом. А кто-то сидит в тюрьме за украденную шоколадку», − возмутился он.

Напоминаем, в Сургуте произошел конфликт между скандально известным ресторатором Алексеем Гулякиным и одним из его инвесторов. Мужчина, вложивший в его бизнес миллион рублей, встретил предпринимателя на улице и начал выяснять отношения. Инцидент попал на видео, которое Гулякин выложил в свой телеграм-канал.

По словам Гулякина, инвестор регулярно оказывал давление в переписках, оставлял негативные комментарии и добивался возврата денег.


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21 февраля в 16:44, просмотров: 480, комментариев: 0
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