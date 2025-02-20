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«Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором

В Сургуте случился очередной конфликт между ресторатором Алексеем Гулякиным и недовольным инвестором

«Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором
Фото: freepik

В Сургуте произошел конфликт между скандально известным ресторатором Алексеем Гулякиным и одним из его инвесторов. Мужчина, вложивший в его бизнес миллион рублей, встретил предпринимателя на улице и начал выяснять отношения. Инцидент попал на видео, которое Гулякин выложил в свой телеграм-канал.

«Это один из самых агрессивных инвесторов по моральному и психологическому давлению. С самых первых дней я от него отстреливался. Он с женой на двоих вложили миллион рублей. И, как и остальные 50 инвесторов, он оказался в сложной ситуации. Но этот человек был первым, кто подал заявление на меня, когда я просил просто ждать», – рассказал ресторатор корреспонденту siapress.ru.

По словам Гулякина, инвестор регулярно оказывал давление в переписках, оставлял негативные комментарии и добивался возврата денег. И вот в один злополучный день он случайно встретил бизнесмена у магазина.

«Это была случайная встреча. Увидел меня, говорит: «О, Леша». А я понял, что это он. Начал спрашивать, когда я отдам деньги. Я говорю, что как заработаю – отдам. Начал снимать его на видео. Он говорит: «Не снимай меня». И начал цепляться, разбил зеркало у арендованной машины. И по лицу мне попало, но не сильно, потому что я защищался. <…> А смысл мне драться? Мне не надо драться, мне надо работать, мне надо готовить, чтобы отдавать деньги. Тем более он может мне всечь и я вообще сдохну. И мне как потом деньги отдавать? Вот с такой позицией я просто отъехал от него и все. Сейчас без зеркала катаюсь, опасаюсь», – поделился Гулякин.

Бизнесмен считает, что конфликт может серьезно повлиять на его работу и сроки возврата денег инвесторам: «Сейчас после такого я буду думать о своей безопасности. И все возвраты денег могут быть под вопросом, потому что ситуация накалилась. И я буду думать, как мне дальше быть, чтобы обезопасить себя. Потому что мое здоровье мне нужно. Чтобы работать и отдавать деньги».

Напоминаем, в прошлогоднем интервью с корреспондентом siapress.ru Гулякин заявил, часто сталкивается с угрозами со стороны недовольных инвесторов.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 687, комментариев: 0
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