Мошенники используют поддельный аккаунт мэра Сургута для обмана югорчан

Мошенники создали поддельный аккаунт главы Сургута Максима Слепова и рассылают югорчанам подозрительные сообщения. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

«В последнее время часто получаю сигналы, что мошенники создают от моего имени фейковые аккаунты и рассылают сообщения в Телеграме и других мессенджерах. Некоторые для большей схожести даже используют мои фотографии при создании аватара», – пишет Слепов.

Глава города призвал игнорировать подобные сообщения, не переходить по ссылкам и не перезванивать на указанные номера.