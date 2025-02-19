В Сургуте на АЗС «Эталон» не хватает бензина: в компании объяснили причину

В Сургуте водители жалуются на нехватку бензина в популярной сети заправок. По словам автомобилистов, перебои с топливом наблюдаются уже около недели, передает «Вестник».

«Неделю назад на заправке на улице Мира 95-го уже не было. Тогда я поехал на АЗС возле METRO, там удалось заправиться. Но сейчас и там нет топлива. По 30 лет Победы две заправки – ситуация та же», – поделился сургутянин.

Читатели siapress.ru в СИА-боте добавили, что речь идет о АЗС «Эталон». В компании подтвердили наличие проблемы и объяснили, что перебои связаны с неисправностью насоса на нефтебазе.

«Из-за поломки насоса возникли трудности с поставкой топлива. Сейчас ждут запчасти, и ситуация может продлиться до конца месяца. Пока на заправках есть дизель, газ и 100-й бензин, но с 95-м и 92-м − пока сложности. Ожидаются срочные поставки топлива на АЗС, но точных сроков пока назвать не можем», – пояснили в компании корреспонденту siapress.ru.

В ближайшее время проблема должна решиться.

Ранее Югра вошла в топ-5 регионов по доступности бензина.