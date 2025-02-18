В Сургуте более трех месяцев работает система «Дозор», которая фиксирует нарушения по вывозу снежных валов

С 31 октября в Сургуте работает система «Дозор», которая автоматически фиксирует нарушения на улицах города. Осенью специалисты следили, куда жители паркуют автомобили, а также выявляли нарушения в содержания фасадов зданий и строений. Сейчас, в зимний период, «Дозор» направлен на фиксацию нарушений по уборке валов снега.

«Понятно, что уборка территории города от снега в зимний период очень актуальна. Она находится на особом контроле главы города. И вот это привлечение к административной ответственности ‒ это всего лишь часть комплексной работы, направленной на профилактику данных правонарушений. Напомню, что в соответствии с правилами благоустройства вывоз снега должен осуществляться в течение десяти суток с момента его выпадения, а собранный в кучи и валы снег ‒ должен вывозиться с периодичностью семь календарных дней», ‒ рассказала корреспонденту siapress.ru начальник отдела по организации работы административной комиссии управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Роза Киричек.

Сейчас в Сургуте в «Дозоре» лишь одна машина. На ней стационарно установлена камера, которая фиксирует нарушения ‒ на сегодняшний день их 24, еще несколько в работе.

«Все регламентировано кодексом об административных правонарушениях. Такая фиксация, такой порядок привлечения к ответственности является законным», ‒ добавила спикер.

«Дозор» работает по утвержденному плану в дневное время. Однако, специалисты сталкиваются с тем, что не могут привлечь нарушителей к ответственности.

«Ответственность за уборку территории от снега предусмотрена для индивидуальных предпринимателей, либо юридических лиц. Сейчас дозор начал отрабатывать именно придомовые территории. Результатов пока нет, потому что, сами понимаете, там же периодичность бывает, что дозор фиксирует вал снега, на восьмой день приезжает, а вала уже нет. Работа ведется, но к ответственности привлечь не получается, так как снег уже отсутствует», ‒ отметил начальник отдела административного контроля контрольного управления администрации Сургута Рифат Галиуллин.

Система «Дозор» используется и в других регионах России, однако в Югре ‒ это первый опыт.

«По результатам 2024 года департаментом региональной безопасности такой опыт фиксации нарушений отмечен положительно. Возможно, он будет распространен. Мы делились им в рамках третьего городского форума, который был в ноябре прошлого года. Готовы поделиться и в этом году. К нам уже приезжали коллеги с некоторых муниципальных образований ХМАО, смотрели за всем процессом», ‒ резюмировала Роза Киричек.