В Сургуте более трех месяцев работает система «Дозор», которая фиксирует нарушения по вывозу снежных валов

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738782058"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739991566"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=I62g80SBb0E4h12j2L5IF67b/WkyLV1WzknUdW4vzpkccsdKIK4Gk7eaBhVAsKRsczdG2Wml52Scv5ypQgYwUAVUWdlaE68pX4wD1DDdhi8XzK9Qxw+yXw/MAWeM8k4M"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=I62g80SBb0E4h12j2L5IF67b/WkyLV1WzknUdW4vzpkccsdKIK4Gk7eaBhVAsKRsczdG2Wml52Scv5ypQgYwUAVUWdlaE68pX4wD1DDdhi8XzK9Qxw+yXw/MAWeM8k4M"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8d16b4b34a1c0bf15a64627a11388064.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWkiFE"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-06 00:00:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-19 23:59:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738782054"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739991542"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=BHdZAELKGNI88stAXbe7M3vZJSosYX25FsOvdaKc6JH02U/ogDa4jEX+pcVRE3WWF+Nm5SX5P8ylQ/ZzzYppNt8SoFKzxm6y8XrYAl3iRWv4nWq/qQkUHpXEdkTBzjNk"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=BHdZAELKGNI88stAXbe7M3vZJSosYX25FsOvdaKc6JH02U/ogDa4jEX+pcVRE3WWF+Nm5SX5P8ylQ/ZzzYppNt8SoFKzxm6y8XrYAl3iRWv4nWq/qQkUHpXEdkTBzjNk"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deca9fc150d87052bf72710aa0b9d927.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWkiFE"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-06 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-19 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738782058"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739991566"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=I62g80SBb0E4h12j2L5IF67b/WkyLV1WzknUdW4vzpkccsdKIK4Gk7eaBhVAsKRsczdG2Wml52Scv5ypQgYwUAVUWdlaE68pX4wD1DDdhi8XzK9Qxw+yXw/MAWeM8k4M"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=I62g80SBb0E4h12j2L5IF67b/WkyLV1WzknUdW4vzpkccsdKIK4Gk7eaBhVAsKRsczdG2Wml52Scv5ypQgYwUAVUWdlaE68pX4wD1DDdhi8XzK9Qxw+yXw/MAWeM8k4M"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8d16b4b34a1c0bf15a64627a11388064.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWkiFE"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-06 00:00:58"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-19 23:59:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1738782054"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1739991542"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=BHdZAELKGNI88stAXbe7M3vZJSosYX25FsOvdaKc6JH02U/ogDa4jEX+pcVRE3WWF+Nm5SX5P8ylQ/ZzzYppNt8SoFKzxm6y8XrYAl3iRWv4nWq/qQkUHpXEdkTBzjNk"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=BHdZAELKGNI88stAXbe7M3vZJSosYX25FsOvdaKc6JH02U/ogDa4jEX+pcVRE3WWF+Nm5SX5P8ylQ/ZzzYppNt8SoFKzxm6y8XrYAl3iRWv4nWq/qQkUHpXEdkTBzjNk"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "deca9fc150d87052bf72710aa0b9d927.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWkiFE"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-02-06 00:00:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-02-19 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdWkiFE реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  91,3398   EUR  95,6693  

Новости

Больше новостей
Помощь государства почте России в виде предоставления монополии на почтовые услуги:
Комментировать
0
Защита русского языка от иностранных заимствований - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутский «Дозор» нашел 24 нарушения по вывозу снега ‒ к ответственности привлечь не получается

В Сургуте более трех месяцев работает система «Дозор», которая фиксирует нарушения по вывозу снежных валов

​Сургутский «Дозор» нашел 24 нарушения по вывозу снега ‒ к ответственности привлечь не получается
Фото: siapress.ru

С 31 октября в Сургуте работает система «Дозор», которая автоматически фиксирует нарушения на улицах города. Осенью специалисты следили, куда жители паркуют автомобили, а также выявляли нарушения в содержания фасадов зданий и строений. Сейчас, в зимний период, «Дозор» направлен на фиксацию нарушений по уборке валов снега.

«Понятно, что уборка территории города от снега в зимний период очень актуальна. Она находится на особом контроле главы города. И вот это привлечение к административной ответственности ‒ это всего лишь часть комплексной работы, направленной на профилактику данных правонарушений. Напомню, что в соответствии с правилами благоустройства вывоз снега должен осуществляться в течение десяти суток с момента его выпадения, а собранный в кучи и валы снег ‒ должен вывозиться с периодичностью семь календарных дней», ‒ рассказала корреспонденту siapress.ru начальник отдела по организации работы административной комиссии управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Роза Киричек.

Сейчас в Сургуте в «Дозоре» лишь одна машина. На ней стационарно установлена камера, которая фиксирует нарушения ‒ на сегодняшний день их 24, еще несколько в работе.

«Все регламентировано кодексом об административных правонарушениях. Такая фиксация, такой порядок привлечения к ответственности является законным», ‒ добавила спикер.

«Дозор» работает по утвержденному плану в дневное время. Однако, специалисты сталкиваются с тем, что не могут привлечь нарушителей к ответственности.

«Ответственность за уборку территории от снега предусмотрена для индивидуальных предпринимателей, либо юридических лиц. Сейчас дозор начал отрабатывать именно придомовые территории. Результатов пока нет, потому что, сами понимаете, там же периодичность бывает, что дозор фиксирует вал снега, на восьмой день приезжает, а вала уже нет. Работа ведется, но к ответственности привлечь не получается, так как снег уже отсутствует», ‒ отметил начальник отдела административного контроля контрольного управления администрации Сургута Рифат Галиуллин.

Система «Дозор» используется и в других регионах России, однако в Югре ‒ это первый опыт.

«По результатам 2024 года департаментом региональной безопасности такой опыт фиксации нарушений отмечен положительно. Возможно, он будет распространен. Мы делились им в рамках третьего городского форума, который был в ноябре прошлого года. Готовы поделиться и в этом году. К нам уже приезжали коллеги с некоторых муниципальных образований ХМАО, смотрели за всем процессом», ‒ резюмировала Роза Киричек.


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 10:34, просмотров: 305, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Бывшая советница арестованного экс-губернатора ХМАО Галина Коваленко перешла в мэрию Сургута 411
  2. Сургут готовится к празднованию 80-летия Победы 385
  3. ​Опасный занос: на трассе под Нижневартовском столкнулись легковушка и грузовик 345
  4. ​В перинатальном центре Сургута ввели карантин 321
  5. ​Сургутский «Дозор» нашел 24 нарушения по вывозу снега ‒ к ответственности привлечь не получается 305
  6. ​Строительство военно-спортивного лагеря «Барсова гора» в Сургуте снова под угрозой срыва 299
  7. ​ВЦИОМ: большинство россиян видят своим начальником мужчину 299
  8. ​Сургутский департамент образования отметил 105-летний юбилей 291
  9. ​Люди без высшего образования живут меньше тех, кто получил диплом 286
  10. ​Число погибших в пожарах ХМАО выросло в 2,5 раза 285
  1. ​Белые буквы на кирпичной стене 2628
  2. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 2454
  3. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 2400
  4. Утренняя встреча с космосом: расписание пролетов МКС в Сургуте 2055
  5. ​Сургутских подростков травят в анонимном телеграм-канале: психолог объяснила, как помочь жертвам буллинга 1807
  6. ​«Почту России» хотят спасти: власти придумали новые меры поддержки, в том числе возможность торговать лекарствами 1595
  7. ​Приговор вынесен: Ольга Матвийчук получила условный срок за доведение до самоубийства медсестры травмцентра Сургута 1554
  8. ​«Я сам могу на автомойку»: сургутский депутат Евгений Барсов ответил на критику после своего совета пенсионерам 1548
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 февраля? // АФИША 1459
  10. ​Сургутянин устроил ДТП с тремя пострадавшими 1424
  1. Прекратите кормить мошенников! 5644
  2. ​На автодороге ХМАО сделают объезд из-за строительства моста 5365
  3. ​В Югре ожидаются сильные морозы до -34 градусов 5030
  4. ​Классная 4998
  5. Два подростка погибли при пожаре в кооперативе «Чернореченский» в Сургуте 4768
  6. ​Шиш вам, детки, а не бургер 4700
  7. ​Вдали от всех: топ-3 необычных коттеджа для отдыха загородом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3234
  8. «Газпром» заявил о необходимости повышения цен на газ 3144
  9. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3105
  10. ​Налоговые изменения, вычеты и декларации: главные вопросы 3099

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика