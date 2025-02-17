Сургутский тхэквондист завоевал золото на «Open Turkey»

С 8 по 16 февраля в Турции проходят международные турниры по тхэквондо ВТФ «Open Turkey», где собираются лучшие спортсмены со всего мира. Победителем соревнований стал Степан Слепов из Сургутского район ‒ он завоевал золото в весовой категории до 80 кг, говорится на сайте администрации муниципалитета.

«В первом бою спортсмен встретился с представителем Турции, во втором бою, воспитанник Ромашова А.А., уверенным нокаутом одолел представителя Германии, и далее две победные встречи со спортсменами из Азербайджана и Украины подвели Степана к первой ступени пьедестала», ‒ указали в сообщении.

Именно высокий уровень подготовки и упорство на пути к успеху привели Степана Слепова к победе в престижном турнире.

«Поздравляем спортсмена с победой! Такие достижения вдохновляют множество молодых спортсменов следовать своим мечтам и покорять новые вершины в мире тхэквондо. Успехи как Степана, так и всей сборной России позволяют надеяться на достойное представление нашей страны на будущих международных турнирах», ‒ отметили в управлении физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района.

Ранее Сургутский спортсмен уже демонстрировал свои успехи на международной арене: в прошлом году он занял первое место на Международном турнире «Montenegro Podgorica Open 2024» в Черногории.