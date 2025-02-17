СК и МВД проверяют жалобы на таксиста, преследовавшего пассажирок в Сургуте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории с таксистом, который, по сообщениям СМИ, преследовал пассажирок в Сургуте. Глава ведомства затребовал доклад о ходе и результатах проверки.

«В социальных медиа сообщалось, что в Сургуте таксист − уроженец иностранного государства − совершил в отношении пассажирок противоправные действия. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре организована доследственная проверка. Глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре Мязину А.А. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», − передает Информационный центр СК России.

По словам пострадавших женщин, водитель такси сохранял их номера телефонов, а затем отправлял оскорбительные и непристойные сообщения, угрожал и предлагал интим.

В региональном управлении СКР начали доследственную проверку. Ситуацией также заинтересовались в окружном Управлении МВД.