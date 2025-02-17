Самолет с пассажиром в критическом состоянии срочно сел в Сургуте

В сургутском аэропорту совершил внеплановую посадку самолет, следовавший из Санкт-Петербурга в Красноярск. Причиной стала острая медицинская ситуация на борту – у одного из пассажиров началось желудочное кровотечение.

Об этом рассказал врач-невролог из Красноярска Мурад Абдуллаев, оказавшийся на рейсе. По его словам, 43-летний пассажир почувствовал себя плохо, у него началась рвота с кровью, после чего он потерял сознание. Выяснилось, что мужчина несколько дней не ел, его тошнило, а в полете состояние резко ухудшилось.

Помощь ему начали оказывать прямо в салоне – вместе с врачом подключился фельдшер. Пациент стремительно бледнел, движения стали замедленными, а артериальное давление резко снизилось. А между тем, до Красноярска оставалось еще около двух часов.

«Было принято решение садить самолет, потому что риск плохого исхода слишком высок», – отметил Абдуллаев.

В Сургуте самолет приземлился без происшествий, мужчину передали врачам скорой помощи.