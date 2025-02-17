Уральская группа АК-47 устроит большой концерт в Сургуте

Этой весной, 23 мая, в Сургуте пройдет концерт группы АК-47. Коллектив состоит из двух человек, известных под псевдонимами «Витя АК» (Виталий Гостюхин) и «Макси АК» (Максим Брылин). В «Вавилоне» прозвучат их популярные песни, такие как «Тем, кто с нами», «Кругом тонирован», «Картель» и другие.

Цена билета на танцпол ‒ 2 000 рублей, а за столики ‒ от 4 000 до 6 000 рублей.

Также, весной в Сургут с концертами приедут:

‒ Любэ (30 марта);

‒ Бутырка (3 марта);

‒ Каспийский груз (25 апреля);

‒ Пикник (29 апреля);

‒ Григорий Лепс (7 апреля);

‒ Егор Крид (30 апреля);

‒ Воровайки (6 марта);

‒ Shaman (24 апреля);

‒ Олег Майами (26 апреля).