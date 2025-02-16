В травмцентре Сургута сработала тревога, но эвакуация не потребовалась

Сегодня около 13:00 к сургутскому травматологическому центру прибыли экстренные службы. Причина – сообщение о плотном задымлении на четвертом этаже. Однако, как выяснилось позже, тревога оказалась ложной – густой пар приняли за дым, передает SiTV.

«Эвакуация персонала и пациентов не потребовалась, как и помощь экстренных служб, которые оперативно прибыли на место. На техническом этаже произошел порыв трубы горячего водоснабжения, пар начал подниматься по шахте лифта корпуса многопрофильной поликлиники. В настоящее время инженерная служба больницы устраняет порыв и его последствия», – рассказали в пресс-службе медучреждения.

По уточненной информации, на техническом этаже произошел порыв трубы горячего водоснабжения. Пар начал подниматься по шахте лифта, что и создало эффект задымления.