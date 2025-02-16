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​«Я сам могу на автомойку»: сургутский депутат Евгений Барсов ответил на критику после своего совета пенсионерам

Депутат ХМАО заявил, что может сам пойти работать на автомойку

​«Я сам могу на автомойку»: сургутский депутат Евгений Барсов ответил на критику после своего совета пенсионерам
Фото: Дума Сургута. Видео: YouTube-канал «Возраст Дожития до Могилы»

Депутат думы Сургута, предприниматель Евгений Барсов отреагировал на критику после того, как предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке. По его словам, такая работа может приносить до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее в своем YouTube-канале «Возраст Дожития до Могилы» Барсов высказался о возможных способах заработка для пожилых людей:

«На кусок хлеба можно заработать на автомойке. Понятно, что мы все такие гордые: «Я там когда-то директором фабрики был». Но пока что-то не видел тут ни одной бабки или дедки», – заявил он.

После волны обсуждений Барсов записал новый ролик, где пояснил свою позицию. Он подчеркнул, что сам является пенсионером и не видит ничего зазорного в том, чтобы устроиться на автомойку.

«Я вас не посылаю, я сам пенсионер. Я сам могу на автомойку: пришел, спросил: «Хотите меня взять?» Они сказали: «Хотим». Представьте, что я, депутат, буду работать на мойке – а что тут такого? Я сварщиком когда-то работал. А сегодня могу на автомойке», – добавил он.

Барсов — один из самых состоятельных депутатов сургутской думы. По информации декларационной кампании 2021 года, его доход составил 55,6 млн рублей. В его собственности числилось 12 земельных участков, жилой дом, 17 квартир, дорогие автомобили и 11 самолетов. Однако с марта 2023 года декларации депутатов больше не публикуются, и актуальные сведения о его состоянии неизвестны.

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Сегодня в 11:19, просмотров: 326, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
Сегодня в 12:18
Уважаемый Евгений Барсов!Я лично "верю",что Вы устроитесь работать на автомойку и будете мыть автомобили своим избирателям,в соответствии с тарифом.Также "верю",что Вы и Ваши коллеги пересядут на "Ладу",отремонтируют здание на Маяковского !5,дабы освободить бюджетные деньги от аренды здания на Гагарина и закупить новые автобусы или прибавите транспортные поездки для пенсионеров,очень "верю",что не повысите тариф на содержание жилья,не просчитав и выслушав ОБОСНОВАНИЕ математических,а не "погодных " цифр ,безгранично "верю",что Вы с Ринатом Айсиным будете летать экономклассом.а также часто совершать поездки с "временного" ЖД вокзала плацкартными вагонами и продолжать десятилетиями ДУМать,как улучшить жизнь пожилого пенсионера и молодым построить школы и велосипедные дорожки,а то Вас и Рината Айсина при вечерней прогулке по парку самокаты задевают.Я представлюсь -Татьяна Серебренникова -обладательница пенсионного удостоверения.По завершению учебного года получаю статус неработающего пенсионера и получу выплату 165 тысяч,которую Вы и Ваши коллеги (ВПЕРВЫЕ) приняли единогласно - НЕ ИНДЕКСИРОВАТЬ!!!Стесняюсь спросить,банкет по случаю 30 юбилея ДУМы заранее проиндексировали?

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