Депутат ХМАО заявил, что может сам пойти работать на автомойку

Депутат думы Сургута, предприниматель Евгений Барсов отреагировал на критику после того, как предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке. По его словам, такая работа может приносить до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее в своем YouTube-канале «Возраст Дожития до Могилы» Барсов высказался о возможных способах заработка для пожилых людей:

«На кусок хлеба можно заработать на автомойке. Понятно, что мы все такие гордые: «Я там когда-то директором фабрики был». Но пока что-то не видел тут ни одной бабки или дедки», – заявил он.

После волны обсуждений Барсов записал новый ролик, где пояснил свою позицию. Он подчеркнул, что сам является пенсионером и не видит ничего зазорного в том, чтобы устроиться на автомойку.

«Я вас не посылаю, я сам пенсионер. Я сам могу на автомойку: пришел, спросил: «Хотите меня взять?» Они сказали: «Хотим». Представьте, что я, депутат, буду работать на мойке – а что тут такого? Я сварщиком когда-то работал. А сегодня могу на автомойке», – добавил он.

Барсов — один из самых состоятельных депутатов сургутской думы. По информации декларационной кампании 2021 года, его доход составил 55,6 млн рублей. В его собственности числилось 12 земельных участков, жилой дом, 17 квартир, дорогие автомобили и 11 самолетов. Однако с марта 2023 года декларации депутатов больше не публикуются, и актуальные сведения о его состоянии неизвестны.

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