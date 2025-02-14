Онколог из Сургута вернул надежду пациентке, напуганной диагнозом

Жительница Сургута столкнулась со страшным диагнозом, который изменил ее жизнь. У нее нашли злокачественную опухоль. Ожидание результатов пункции, поиски информации в интернете, страх и слезы — так начался ее путь лечения. Но все изменилось после консультации у хирурга-онколога Егора Ракова в Сургутской окружной больнице. Пациентка вспоминает, что врач не только разъяснил ситуацию, но и помог справиться с тревогой.

– У меня платье пришло на ВБ, – сказала она врачу, – я даже не знаю выкупать его к Новому году или уже не стоит...

– Стоит! Платье купить, шампанское пить, Новый год отмечать! – ответил онколог.

Операция прошла успешно, шов оказался аккуратным, а врач сам контролировал процесс восстановления. Каждая перевязка сопровождалась улыбкой, поддержкой и шутками, которые помогали справляться со страхами.

Теперь, когда все позади, пациентка называет своего врача «супергероем в белом халате» и признается, что он помог ей не только физически, но и морально: дал надежду, вернул радость жизни и уверенность в будущем.