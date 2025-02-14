В Лянторе появится двухэтажный спортивный комплекс

В пятом микрорайоне Лянтора начали строить двухэтажный спортивный комплекс с универсальным игровым залом. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на участке, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Стоимость объекта ‒ порядка 281,7 млн рублей. Общая площадь здания составит без малого 1,9 тысячи кв. м, из них почти 1,1 тысячи кв. м придется на универсальный игровой зал со зрительскими трибунами на 152 места. В СК также оборудуют тренажерный зал, медпункт, тренерские, душевые, раздевалки, сауны и санузлы. Любители спорта смогут здесь заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, вольной борьбой. Спорткомплекс также станет базой для подготовки спортсменов к соревнованиям и проведения состязаний», ‒ указал Трубецкой.

По словам главы муниципалитета, сейчас в Лянторе функционируют спортивные локации, однако их не хватает на подрастающее поколение. Так, благодаря строительству нового объекта, обеспеченность жителей Лянтора спортивными сооружениями увеличится на 1,5% ‒ до 44,1%.