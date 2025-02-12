Полиция Сургута ищет авторов телеграм-канала, где оскорбляют подростков

Подростки Сургута стали жертвами травли в анонимном телеграм-канале. Неизвестный автор публикует реальные фотографии местных школьников и студентов, сопровождая оскорбительными подписями. Полиция уже начала проверку и разыскивает причастных.

«В настоящее время сотрудники полиции УМВД России по Сургуту проводят проверку, устанавливаются авторы публикаций, администраторы и владелицы данного телеграм-канала. По результатам проверки в отношении указанных лиц будут принятые меры, предусмотренные законодательство», ‒ сообщили в пресс-службе полиции Югры.

Психолог считает, что к подобной ситуации нужно подходить комплексно.

«С юридической точки зрения я бы рекомендовала обратиться к правоохранительным органам и написать заявление, чтобы остановить распространение буллинга. В психологическом плане ‒ рекомендовала не замыкаться в себе, а искать поддержки. Было бы здорово, если у подростка была возможность поделиться своими переживаниями со взрослыми: с родителями, друзьями, учителями. В свою очередь взрослые могут записать пострадавшего к психологу, или сам ребенок может обратиться к психологу по месту обучения», ‒ рассказала корреспонденту siapress.ru психолог Диана Филатова.

По словам специалиста, пережить стресс поможет грамотно подобранная психологическая помощь, есть много техник и направлений, которые прекрасно работают с подобными ситуациями, например, арт-терапия, ДПДГ, КПТ и прочие. Все они помогут восстановить эмоциональное состояние ребенка и его веру в себя и свое достоинство.

«Буллинг через телеграм, да и интернет в целом ‒ это очень опасная ситуация для ребенка, которая в самом худшем случае может привести к суицидальным мыслям и намерениям, поэтому взрослым не стоит пускать все на самотек. Внимательно стоит относиться к состоянию ребенка, смене настроения, внезапной замкнутости, перемене аппетита», ‒ добавила Диана Филатова.

По ее словам, в таких ситуациях у ребенка включается туннельное мышление ‒ он думает, что эта проблема настолько глобальна, что выхода из нее нет. Поэтому здесь важна поддержка со стороны родителей, психолога, друзей и близких.