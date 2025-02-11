Сургутянка родила девочку весом пять килограмм

В январе 2025 года в Сургуте родился 631 малыш ‒ 302 мальчика и 329 девочек, в том числе шесть двойняшек. Самый крупный ребенок весит пять килограмм, сообщила главврач Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«В январе 2025 года наши врачи приняли 631 малыша: 302 мальчика и 329 девочек, в том числе шесть двоен. 19 малышей появились на свет, благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий. Самым крупным ребенком месяца стала девочка, которая родилась 4 января. Ее вес при рождении ‒ пять кг, рост ‒ 54 см», ‒ написала она.

Больше всего детей родилось 14 января ‒ за сутки врачи приняли 14 мальчиков и 20 девочек.