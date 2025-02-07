Прокуратура нашла нарушения в уборке снега в сургутском сквере

Прокуратура Сургута проверила, как в городе убирают снег, и выявила нарушения в работе «Лесопаркового хозяйства». Муниципальное учреждение не вывозило снег из одного из городских скверов, из-за чего к нему возникли претензии.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в деятельности муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство», которым не принимались своевременные меры по очистке и вывозу снега из городского сквера», − передает ведомство.

Какой именно сквер проверяли, в официальном сообщении не уточняется. Однако жители ранее жаловались на завалы снега в сквере у Дворца торжеств и в сквере на пересечении Бульвара Свободы и улицы Ленина. Позже стало известно, что второе общественное пространство до сих пор не было передано в ведение лесопаркового хозяйства города, сообщали в «СургутИнформ-ТВ».

Прокурор внес представление директору учреждения, после чего территорию убрали, а ответственные сотрудники получили дисциплинарные взыскания.

Редакция siapress.ru попыталась связаться с «Лесопарковым хозяйством», но дозвониться не удалось. Запрос направлен в мэрию Сургута, ее ответ будет опубликован позже.