В Сургуте водитель иномарки сбила доставщика еды

Вечером, 6 февраля, на улице 30 лет Победы в Сургуте произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

По предварительной информации, 42-летняя водитель «Hyundai», выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу и столкнулась с мопедом «Staffsharing», который двигался по главной.

В результате аварии 19-летний водитель мопеда получил травмы. Судя по экипировке, молодой человек подрабатывал курьером доставки еды. Позже выяснилось, что он не имел права управлять данным транспортным средством.

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали два человека.