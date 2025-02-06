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​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 февраля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 февраля? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

8 февраля

Программа «Тайны звездного неба»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 17:00.

В Сургуте продолжает действовать интерактивная космическая выставка, на которой представлены арт-объекты, инсталляции, картины от нейросети и современных художников, вдохновленных красотой и загадками космических явлений. Посетители также могут узнать, как ориентироваться по звездам, различать созвездия и разные другие интересные факты о космосе.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Космоброшка»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 11:00 и 15:00.

Горожане могут посетить мастер-класс по созданию броши из бисера своими руками. Изделие станет красивым и необычным аксессуаром для повседневного или вечернего образа. Все материалы предоставит творческая мастерская.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Арт-занятие «Снеговик озорник»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 11:00 и 15:00.

На арт-занятии дети и взрослые за один сеанс нарисуют картину в технике акварель. Помогать участникам будет мастер Юлия Паймухина.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: со своими материалами ‒ 450 рублей, с материалами учреждения ‒ 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Акция-приключение «В поисках огнива Одина»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей Сургута приглашают в «археологическую экспедицию», в ходе которой они поучаствуют в увлекательных раскопках и познакомятся с древним артефактом X-XI веков.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 120 рублей. 6+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Маленький Принц»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Люди всех возрастов могут посетить видеотрансляцию сказки Антуана де Сент-Экзюпери о Маленьком принце, который путешествует по различным планетам. Это произведение учит дружбе, любви, ответственности, сопереживанию и верности. В мероприятии участвует оркестр.

Телефон для записи: 52-18-12. Вход свободный. 6+

Музыкальная программа «Пой с Поль»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Для горожан на музыкальной программе выступят учащиеся студии Алёны Поль. Они исполнят эстрадные песни разных стилей.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Космический jam в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В субботу в Невесомости соберутся не только музыканты, но и художники. Гости мероприятия увидят создание космических картин современными художницами Сургута: Катериной Данилюк, Ульяной Кирьяновой и Софьей Цукановой. Помимо этого, будет коллективная музыкальная импровизация, тематический видеоарт, комплимент от заведения и полная атмосфера космоса.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 450 рублей, на входе ‒ 700 рублей. 16+

9 февраля

Музейное занятие «Сургут от острога»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

На музейном занятии горожане поучаствуют в мастер-классе по освоению навыков техники «ниткография». А ко дню образования Сургута, 19 февраля, участники создадут своими руками открытку, посвященную городу.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 0+

Концертная программа для детей «Жили-были автомобили»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

В Сургуте состоится концертная программа для детей в исполнении дуэта баянистов ‒ Рината Валиева и Петра Мазурика. Юные зрители познакомятся с правилами дорожного движения в необычном формате.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Новогоднее настроение»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Гости и жители Сургута могут провести воскресенье с пользой и создать декоративную композицию с помощью гуаши. Мероприятие рекомендовано для участников старше 10 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 400 рублей, взрослый ‒ 600 рублей. 6+

Премьера концертной программы «ВИА из СССР»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 17:00.

На сцене сургутской филармонии выступит оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». За дирижерским пультом ‒художественный руководитель и главный дирижер концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке, автор аранжировок Денис Марьев.

В музыкальной программе прозвучат песни из репертуара известных в советских вокально-инструментальных ансамблей 70-80-х годов: «Самоцветы», «Синяя птица», «Веселые ребята», «Песняры», «Поющие гитары», «Лейся, песня» и «Пламя».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+


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Сегодня в 16:32, просмотров: 203, комментариев: 0
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