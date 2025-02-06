В восточной части Сургута построят большой магистральный водовод

До конца 2026 года в Сургуте появится большой магистральный водовод. Строительство этого объекта улучшит качество воды в восточной части города, говорится на сайте департамента ЖКХ и энергетики Югры.

«В Сургуте до конца 2026 года появится большой магистральный водовод. Он пройдет по набережной Ивана Кайдалова, проезду Тихому, улице Мелик-Карамова от проспекта Комсомольского до улицы Геологической. Второй и третий этапы работ будут проведены в ближайшие 24 месяца», ‒ указали в сообщении.

Помимо этого, в поселке Федоровский Сургутского района собираются возвести современные канализационно-очистные сооружения, производительность которых семь тысяч кубических метров в сутки. Скоро будет заключен новый контракт на выполнение работ.