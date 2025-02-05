Во Дворце Сургута пройдет массовая регистрация браков 8 июля

Массовая регистрация брака в Сургуте пройдет 8 июля − в День семьи, любви и верности. Молодоженам предложат необычный формат – церемония пройдет под открытым небом в Сквере торжеств.

Будущие супруги получат поздравления от представителей Администрации и Думы города, а для каждой пары подготовлены памятные сюрпризы.

Подать заявление на регистрацию в этот день можно через портал Госуслуг. Организаторы напоминают, что количество мест ограничено. Телефон для уточнения информации: 950-953.

Кстати, ранее Дворец торжеств поделился видеороликом первой массовой регистрации, которая состоялась 12 лет назад. Тогда 15 пар одновременно сказали друг другу «Да!»