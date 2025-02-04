В Сургуте вскрыли новый асфальт – копают на том же месте, что и в 2021 году

Летом 2024 года между улицами Югорская и Мелик-Карамова в Сургуте отремонтировали внутриквартальный проезд. Однако этой зимой свежие дорожные плиты уже разобрали из-за работ на теплосетях. Местные жители возмущены: раскопки идут на одном и том же участке чуть ли не каждый год, а дорога, на которую потратили бюджетные деньги, разрушена. Об этой проблеме siapress.ru рассказал сургутянин Федор С., который регулярно наблюдает за ситуацией.

«Летом возле 45 школы проложили новый асфальт. Но я еще тогда сказал, что зимой его будут вскрывать. В настоящий момент ситуация такая: между домами Югорская 34 и Мелик-Карамова 47/2 есть участок, который перекапывают уже третий раз за неделю в разных местах. Вот сегодня новый асфальт выломали огромными кусками. Еще они засыпали туда снег, чтобы уменьшить температуру воды, которая вытекла под землю. Это размывается подземный грунт, это все осядет, весь новый асфальт испортится. Да и он уже испорчен. Каждый год под домом по пять-шесть раз за зиму выкапывают и переделывают разные места, но на этом же участке в 20 метров», − возмутился он.

Корреспонденту siapress.ru в СГМУП «ГТС» подтвердили, что 29 января на этой территории проходили работы на трубопроводе. Их завершили в тот же день.

«Работы завершили еще вчера в 18:50. Тепло и горячую воду не отключали в жилых домах. Эта сеть ведет к одному офисному зданию», − рассказали в пресс-службе «ГТС».

В мэрии пояснили, что дорожные плиты, снятые во время ремонта, уложат обратно до 1 марта, а окончательное восстановление благоустройства запланировано на лето, после гидравлических испытаний теплосетей.

«29 января в районе дома 36 по улице Югорской был зафиксирован функциональный отказ трубопровода на участке внутриквартальной сети тепловодоснабжения. Специалисты СГМУП «ГТС» оперативно провели работы по замене дефектного участка и устранили функциональный отказ в 18:50. Отметим, что отключение теплоснабжения и горячей воды в жилом фонде микрорайона не производилось. Дорожные плиты, которые были демонтированы при производстве работ, будут повторно переложены в срок до 01.03.2025 года. Благоустройство, нарушенное при производстве работ, будет восстановлено в полном объеме летом 2025 года после проведения гидравлических испытаний подводящих трубопроводов теплоснабжения к зданию по ул. Югорская 36», − объяснили siapress.ru в пресс-службе администрации.

Интересно, что, согласно сервису «Яндекс Карты», еще в 2021 году почти на этом же участке работала спецтехника.

Напоминаем, что в августе 2024 года в Сургуте приступили к ремонту внутриквартального проезда от улицы Югорской к школе №45. Там должны были обновить проезжую часть площадью 1 560 квадратных метров, а также обустроить тротуар и выполнить озеленение.