Сургут перевыполнил план по строительству жилья в 2024 году

В 2024 году Сургут ввел в эксплуатацию 328,2 тыс. кв м жилья при плановых 282,2 тыс. кв м. Таким образом, застройщики перевыполнили план на 16%. Об этом рассказал «Сургутской трибуне» замглавы города Алексей Фокеев.

«На этот год нормативный показатель составляет 288 тысяч квадратных метров. Застройщики подтвердили возможность ввода 230 тысяч – по тем объектам, которые уже строятся. Мы также надеемся на показатели ввода индивидуального жилищного строительства. В прошлом году он составил 60 тысяч кв м. На уровне планирования на текущий год показатель, который мы должны достигнуть, пока вполне реалистичен», − отметил чиновник.

Власти Сургута делают ставку на комплексное развитие территорий (КРТ) – это значит, что вместе с жилыми домами будут возводить социальную и инженерную инфраструктуру. Уже заключены договоры КРТ на застройку микрорайонов 1 и 2. Здесь застройщик практически завершил переселение людей из ветхого жилья – расселено девять домов.

Также ведется подготовка к комплексному освоению территорий в:

поселке Юность;

микрорайонах 27а и 43;

районе бывшего рыбокомбината;

ядре Сургута.

Проекты уже обсуждались на градостроительных советах при губернаторе Югры. По словам Фокеева, сейчас идет уточнение финансово-экономических моделей, чтобы рассчитать обязательства застройщиков по строительству соцобъектов.