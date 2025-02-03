Жители Сургута выбрали кандидата на пост директора музыкально-драматического театра

В Сургуте завершилось народное голосование за кандидатов на пост директора музыкально-драматического театра. По итогам отбора, который проходил на портале «Команда Югры», большинство голосов получила действующий директор театра Светлана Астраханцева.

На должность также претендовала заместитель директора – главный редактор по документалистике, заместитель директора по территориальному развитию медиаресурсов АУ «Окружная телерадиокомпания «Югра» Анжела Гасилова.

На протяжении всего голосования разница между претендентами оставалась минимальной. Однако с небольшим перевесом победу одержала Астраханцева.

Теперь кандидатам предстоит пройти собеседование с окружным правительством, которое примет окончательное решение о назначении руководителя театра. Итоги народного голосования также будут учитываться при выборе, отмечает «Сургутская трибуна».

Напоминаем, в 24-м творческом сезоне капремонт лишил Сургутский театр родных стен. Но успех по-прежнему сопровождает сургутских артистов. Почему итогами сезона можно гордиться, в интервью siapress.ru рассказала директор театра Светлана Астраханцева.