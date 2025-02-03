Сургутянка пожаловалась на незаконную видеосъемку в рентген-кабинете

Жительница Сургута пожаловалась на видеосъемку в кабинете флюорографии в медцентре «Томакс». Причем запись демонстрируется в реальном времени на экране в холле клиники. Об этом пациентка рассказала в группе «Черный список Сургут / Отзывы» во «ВКонтакте».

«Записались 30.01.2025 мы с мужем пройти флюорографию в «Томакс» расположенной в клинике «Наджа» по адресу Тюменский тракт, 6. Пока заполняли документы обратили внимание, что у них выведен большой монитор, который виден абсолютно всем, кто заходит. На экране этом видно, как человек раздевается до гола до пояса (это была я) соответственно мой муж задал вопрос: «На каком основании вы снимаете без нашего согласия?» На что получили ответ: «Ну что бы мы видели, что вы там делаете», ‒ написала горожанка.

Также сургутянка указала, что ее не предупредили о видеосъемке, и своего разрешения она не девала.

Между тем в рентгенодиагностическом центре «Томакс» сообщили, что, согласно СанПиНу, для контроля за состоянием пациента в кабинете предусмотрено смотровое окно и переговорное устройство громкоговорящей связи, сообщает URA.RU.

«Для наблюдения за пациентом разрешается использовать телевизионную и другие видеосистемы», ‒ сказали в медцентре.