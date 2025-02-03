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​Два сургутянина погибли при пожаре в прошлом месяце

За месяц в Сургуте вспыхнул 31 пожар

​Два сургутянина погибли при пожаре в прошлом месяце
Фото: МЧС России по ХМАО / vk.com

С 1 января по 2 февраля в Сургуте вспыхнул 31 пожар, причем, 17 из них ‒ в жилом секторе. Двое человек погибло, сообщили в пресс-службе госпожнадзора ОНДиПР по Сургуту.

«Объектами пожаров стали: десять многоквартирных жилых домов, четыре бани, один садовый дом, две надворные постройки, одна единица транспорта, 13 прочих объектов. Основные причины возникновения пожаров ‒ нарушение правил технической эксплуатации и монтажа электрооборудования (32,26%), нарушение правил устройства и эксплуатации печей, дымоходов (12,9%), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (3,23%), неосторожное обращение с огнем (48,39%)», ‒ указали в сообщении.

Также, большая часть пожаров в городе происходила из-за неосторожного обращения с огнем, например, пожароопасные работы, курение или шалости детей.


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Сегодня в 13:02, просмотров: 198, комментариев: 0
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