Сургутянка проехала на запрещающий свет и сбила пешехода

Сегодня утром, 3 февраля, в Сургуте напротив ТЦ «Жасмин» произошло ДТП с пешеходом. По предварительной информации, 48-летняя сургутянка, управляя автомобилем «Киа», наехала на 22-летнюю девушку, сообщает «СургутИнформТВ».

«По предварительной информации журналиста СургутИнформ-ТВ, 48-летняя сургутянка за рулем «Киа» проехала регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на девушку 2003 года рождения», ‒ говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу для прохождения обследования.