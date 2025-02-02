Власти Сургута потратят 3,5 млн рублей на новые светофоры

В Сургуте появятся 17 новых светофоров на разных участках дорог, сообщает Muksun.fm со ссылкой на администрацию города.

Сейчас в городе стоит 183 светофора – после завершения работ будет 200. Их установят на улицах Островского, Генерала Иванова, Гагарина, 50 лет ВЛКСМ, проспекте Ленина, Югорском тракте, Нефтеюганском шоссе и других дорожных участках.

«Планируется установка 17 светофорных объектов, включенных в План мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Сургута», – сообщили в мэрии.

Контракт на проектирование был заключен летом 2024 года, его стоимость составила 3,5 млн рублей.