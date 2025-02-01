В Сургуте контролируют ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

В Сургуте наблюдается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями, однако эпидемиологическая ситуация остается под контролем. По состоянию на конец января, лечение от инфекционных заболеваний проходят порядка 6 тысяч сургутян, из которых около 4 тысяч – дети.

«Заболеваемость пошла в рост, особенно это касается детского населения. Это традиционное явление в постканикулярное время. В целом по городу сейчас около 6 тысяч человек лечатся от респираторных инфекций, из которых около 4 тысяч составляют дети. За прошедшую неделю число заболевших увеличилось примерно на тысячу. По сравнению с прошлым годом это почти такая же цифра, даже немного меньше. В сравнении с осенью ситуация пока остается стабильной», – сообщила врио главного врача Сургутской городской клинической поликлиники №1 Анна Уханова.

В целях профилактики в школах и детских садах города проводится комплекс мероприятий: организованы «входные фильтры» с использованием тепловизоров и бесконтактных термометров, обеспечен запас средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфицирующих растворов. Все образовательные учреждения оборудованы рециркуляторами для обеззараживания воздуха.

«Эпидемиологическая обстановка в наших образовательных учреждениях остаётся благоприятной. Показатели заболеваемости не критические. Случаи заболеваний имеются: в школах болеет чуть больше 3%, а в детских садах – свыше 4%. Заболевания включают ОРВИ, грипп, COVID-19 и другие инфекции. В целом, если говорить по городу, ни одно образовательное учреждение по этой причине не переведено на обучение с использованием дистанционных технологий», – отметила заместитель директора департамента образования fдминистрации города Лилия Соловей.

Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей быть внимательными к своему здоровью и своевременно обращаться за медицинской помощью. Среди выявленных возбудителей – парагрипп, РС-вирус, аденовирус, коронавирусная инфекция и грипп А.

«Ситуация по респираторным вирусным инфекциям находится на контроле Роспотребнадзора. Проводим оперативный анализ заболеваемости, еженедельно оцениваем циркуляцию возбудителя вирусов и организуем комплекс противоэпидемических мероприятий. Выявляются такие респираторные возбудители, как парагрипп, РС-вирус, аденовирус, коронавирусная инфекция. Также среди обратившихся за медицинской помощью на территории города Сургута выделяется грипп А. Определить конкретного возбудителя может только медицинский работник при лабораторном обследовании», – пояснила заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Елена Пинженина.

Медики напоминают, что одним из самых эффективных способов профилактики остается вакцинация. В преддверии эпидемического сезона прививки получили школьники, воспитанники детских садов и более 99% сотрудников образовательных учреждений. Благодаря этим мерам заболеваемость среди работников детских садов и школ составляет менее 1%.