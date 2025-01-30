Пациент Сургутского Кардиоцентра пережил пересадку сердца и начал жизнь заново

В Сургутском Кардиоцентре спасли жизнь 47-летнему мужчине, которому потребовалась срочная пересадка сердца. Жизнь Антона М. разделилась на «до» и «после» осенью 2021 года. Сотрудник правоохранительных органов, не имевший серьезных проблем со здоровьем, экстренно поступил в Кардиоцентр с обширным инфарктом миокарда.

«Антон Анатольевич был в тяжелом состоянии. В срочном порядке мы провели коронарографию, выявлено однососудистое поражение. Пациенту выполнили стентирование. Послеоперационный период протекал с осложнениями. Возникла жизнеугрожающее нарушение ритма, которое купировали с помощью импульсной терапии», − рассказал врач-кардиолог кардиологического отделения №3 Андрей Казакбаев.

Год спустя состояние Антона вновь ухудшилось: скорая помощь доставила пациента с клиникой нестабильной стенокардии. Позже во время одного из плановых приемов у него выявили частую желудочковую экстрасистолию. Врачи диагностировали снижение фракции выброса сердца до 23% при норме от 50%.

В ОКД имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, но болезнь продолжала прогрессировать. В дальнейшем Антону М. предстояла еще одна госпитализация – в Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Однако Антон М. долго не мог принять мысль о трансплантации.

«Для обычного человека, не врача, было сложно представить, что такое может быть – взять сердце у одного человека и передать другому. Я дважды отказался от проведения пересадки. Согласился только когда все тело начало сильно отекать, особенно живот и ноги, они были просто гигантские. Одышка не давала даже ходить. Меня направили в центр Шумакова в Москве, но даже сидя в самолете я думал о том, что по приезде снова напишу отказ и буду просить назначить иной метод лечения», − признался мужчина.

Как отмечают специалисты Кардиоцентра, многие пациенты боятся пересадки из-за возможных осложнений, страхов или личных убеждений. Однако все, кто прошел через трансплантацию, не пожалел о своем решении.

«С «новым» сердцем пациенты кардинально меняются. У них повышается толерантность к физическим нагрузкам, в целом улучшается качество жизни. Есть и внешние изменения – наши реципиенты буквально молодеют на глазах, это невозможно не заметить», − поделился кардиолог Андрей Казакбаев.

После пересадки реципиенты пожизненно принимают иммунодепрессанты, чтобы избежать отторжения органа. Это делает их уязвимыми перед инфекциями, но строгое соблюдение рекомендаций врачей помогает минимизировать риски.

В Кардиоцентре разработана система непрерывного наблюдения за пациентами с хронической сердечной недостаточностью. После операции пациенты остаются на связи с врачами, могут получить консультацию и скорректировать лечение при необходимости.

«Пациент и врач – это взаимодействие партнеров, где оба заинтересованы в благоприятном исходе», − отмечает главный врач Кардиоцентра, главный кардиолог Югры, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева.

Антон М. смог вернуться к работе уже на новом месте и даже нашел личное счастье. Во время прогулки в сургутском парке «За Саймой» он встретил свою будущую супругу. Теперь в его новом сердце живет любовь.

Информацию предоставил БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» г. Сургут