В Сургуте могут повысить плату за содержание жилья из-за уборки снега

В Сургуте после январских снегопадов в департамент городского хозяйства поступило около 190 обращений от жителей, недовольных состоянием дворов. Управляющие компании заявили, что работают по утвержденным нормативам, но средств на дополнительную механизированную уборку не хватает.

Вопрос обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству Думы Сургута. Согласно действующему тарифу, полная очистка дворовых территорий проводится раз в месяц. Однако сильные осадки потребовали более частой уборки, на которую у управляющих компаний нет финансовых возможностей. Директор УК ДЕЗ ВЖР Алексей Русин отметил, что без увеличения платы решить проблему невозможно.

«Все работы выполняются в соответствии с графиком. Тарифом на содержание общего имущества муниципальным тарифом предусмотрена полная очистка один раз в месяц. Для того, чтобы увеличить ее количество и качество, необходимо увеличивать размер платы за содержание общей имущества многоквартирных домов. Финансовых средств, предусмотренных на содержание общего имущества на механизированную уборку, катастрофически не хватает», − заявил Алексей Русин, передает «СургутИнформ-ТВ».

Директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев подтвердил, что управляющие компании находятся в сложном положении.

«Ввиду того, что стоимость за содержание не растет, мы видим угрозу в дальнейшем по жилфонду города Сургута, когда управляющие компании не смогут дальше выполнять свои обязательства, и у нас начнут распадаться такие емкие компании, как ВЖР, «Сургут сервис», УЮТ. Мы определенные моменты уже видим, когда сейчас со стороны заходят управляющие компании, которые неуправляемы, которые не идут на контакт с администрацией. Сейчас мы стараемся наладить с ними отношения, но очень все проблематично. И мне бы хотелось сохранить все-таки местные управляющие компании, которые бы на своем, на должном уровне продолжали обслуживать город», − добавил чиновник.

На заседании также отметили, плата за содержание жилья не повышалась в течение нескольких лет, в то время как тарифы на коммунальные услуги за этот период выросли на 13,6%. Депутаты согласились, что рост затрат неизбежен.

«Конечно, повышение тарифа всегда не популярное решение, но есть экономически обоснованная целесообразность, ведь мы все и наши избиратели — люди разумные, они все прекрасно понимают. За 10 лет продукты выросли на 30-40 процентов, это настолько вот так», − подчеркнул депутат думы Сургута Богдан Гужва.

Теперь управляющие компании должны представить экономические расчеты обоснованности повышения, после чего вопрос рассмотрят на Общественном Совете по вопросам ЖКХ при администрации Сургута.