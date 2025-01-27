В Сургуте прооперировали мужчину, проглотившего рыбную кость

62-летний житель Югры оказался на операционном столе сургутской травматологической больницы после того, как случайно проглотил рыбную кость. Мужчина почувствовал дискомфорт и боль сразу после еды, но три дня надеялся, что все пройдет само. К моменту госпитализации кость уже пробила пищевод, проникла в грудную полость и вызвала абсцесс в легком. Об этом рассказали в телеграм-канале «Сургутская травмбольница».

«Изначально проблему можно было решить консервативно посредством эндоскопической манипуляции ФГДС, которую выполняют в любой поликлинике по месту жительства. Но эта возможность была упущена. Наглядный пример, почему нельзя затягивать с визитом к врачу. На данном этапе, чтобы извлечь инородный предмет и остановить распространение гнойного процесса в легком, мы были вынуждены выполнить открытую операцию - торакотомию и резецировать верхнюю долю абсцедирующего органа», − объясняет заведующий хирургическим отделением Дмитрий Горлов.

Пациента ожидает быстрое восстановление. На некоторое время ему установили дренажи – для вывода жидкости и воздуха из плевральной полости.

Как отмечает хирург с 40-летним стажем Татьяна Мкртычева, которая оперировала пациента вместе с коллегами, даже опытные специалисты впервые столкнулись с таким необычным перемещением инородного тела.

Кость могла застрять в клетчатке средостения и вызвать медиастинит – тяжелейшее воспаление с высоким риском летального исхода, предупреждают врачи. Поэтому при попадании острой косточки в горло или пищевод нельзя ждать и надеяться на народные методы.

«Самостоятельные попытки только усложнят дальнейшую работу врача. Хлебная корка или другая твердая пища могут обломить кость и затруднить поиск оставшегося фрагмента. Категорически нельзя экспериментировать, если в такой ситуации оказался ребенок», − отмечают специалисты.

Обращение к ЛОР-врачу поможет избежать тяжелых последствий.

Ранее в Югре спасли мужчину с ожогами 45% тела.