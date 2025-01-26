С 25 января по 3 февраля в Сургуте действует противопожарный режим

В Сургуте с 25 января по 3 февраля будет действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ, сообщает администрация города.

Напоминаем об основных правилах пожарной безопасности в квартирах и частных домовладениях:

уходя из дома, убедитесь, что все электроприборы выключены;

не оставляйте детей без присмотра;

не пользуйтесь поврежденной электропроводкой и неисправными электроприборами;

не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы;

для обнаружения возгорания на ранней стадии установите в квартире пожарный извещатель;

следите за состоянием электропроводки и электрооборудования;

на перекаливайте и не оставляйте без присмотра топящиеся печи;

⁠оборудуйте печь предтопочным листом;

периодически проверяйте состояние дымохода;

не применяйте самодельные электронагревательные приборы;

имейте первичные средства пожаротушения.

Соблюдение указанных мер позволит предупредить пожар, сохранить жизнь, здоровье и имущество. Берегите себя и своих близких!

При поддержке администрации Сургута