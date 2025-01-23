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​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 января? // АФИША
Фото: Центр культуры «Камертон» / vk.com

25 января

Арт-занятие «Теплый вечер»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 11:00 и 15:00.

Жители Сургута всех возрастов могут посетить арт-занятие по живописи. Мастер Юлия Паймухина научит участников мероприятия создавать рисунок в технике акрил. С собой брать ничего не нужно – все материалы для работы предоставляются.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 850 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Практическое занятие «Пиши красиво»

Место проведения: Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11А. Время: 12:00.

Всех желающих приглашают на практическое занятие по формированию навыков красивого почерка, развития внимания и творческого мышления. В этом сургутянам поможет ученый в области медицинской биофизики, кандидат биологических наук Юрий Бурыкин.

Телефон для справок: 37-53-09. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «На снежном склоне»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

На мастер-классе «На снежном склоне» юные и взрослые горожане смогут почувствовать себя художником и создать зимнюю композицию акриловыми красками. Мероприятие рекомендовано для участников старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 300 рублей, взрослый – 450 рублей, семейный – 525 рублей. 6+

Открытие выставки «PROдизайн»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ» (МАУ «МКДЦ»), улица Майская, 10. Время: 15:00.

К 25-летию отделения «Дизайн» Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского для горожан откроют выставку «PROдизайн». На ней будут представлены графический интерьерный и средовой дизайн, графика и живопись студентов и преподавателей. Также гостям мероприятия покажут презентацию дизайнерских работ, экскурсию с авторами и выступления студентов музыкального отделения колледжа.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Райшев. Путь художника»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 16:00 и 19:00.

В честь 90-летия выдающегося югорского художника Геннадия Райшева жителям и гостям города представят Сценический манифест Сургутского театра. Зрители узнают больше о биографии знаменитого земляка, его творческих константах и принципах.

Геннадий Райшев внес огромный вклад в развитие культуры Югры, в сохранение и трансляцию культурного кода коренных малочисленных народов Севера. За свою жизнь он написал около 20 тысяч картин, посвященных Северу.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

26 января

Спектакль «Кошкин дом»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Спектакль «Кошкин дом» по сказке Самуила Маршака повествует о Кошке и ее «друзьях». Весело напевая, прекрасно живут Свинья с поросятами, Козел с Козою, Петух с Курицей, и только маленькие котята грустно поют песню: «Тетя, тетя кошка, выгляни в окошко…». Вместе с персонажами спектакля дети узнают, как отличать настоящего друга от притворного. Ведь не зря говорят, что друг познается в беде.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Экскурсия и мастер-класс «Поиграем в авангард?»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В воскресенье горожан ждет увлекательная экскурсия по выставке «Райшев Г.С. Югорский авангард» и коллаж-аппликация из цветного картона.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 300 рублей, взрослый – 450 рублей, семейный – 525 рублей. 6+

Встреча клуба «Страноведческая гостиная»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 16:30.

На встрече горожане услышат историю от инженера, волонтера, путешественника Владимира Шатунова о своем опыте строительства школ и клиник в Непале, Гватемале и Никарагуа. Его пример напомнит участникам о том, что каждый способен внести вклад в улучшение мира, независимо от того, насколько скромны наши возможности.

Телефон для справок: 28-56-93 (135). Вход свободный. 12+


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Сегодня в 17:33, просмотров: 265, комментариев: 0
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