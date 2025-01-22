Сургутская станция скорой помощи вошла в топ-10 клиник ХМАО

Станция скорой медицинской помощи в Сургуте вошла в топ-10 клиник Югры. В прошлом году медучреждение достигла впечатляющих результатов, сообщает Депздрав округа в своих соцсетях.

«В 2024 году Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи достигла впечатляющих результатов: бригадами скорой помощи выполнено свыше 132 тысяч вызовов, оказана скорая медицинская помощь более 540 пациентам в тяжелом состоянии, помощь оказана более 530 пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, бригадами скорой медицинской помощи принято десять родов», – указали в сообщении.

В 2025 году в Сургуте введут в эксплуатацию новое медучреждение – это позволит городской службе скорой помощи выйти на новый этап развития. Так, жители ХМАО смогут получить медицинские услуги еще более оперативно и качественно.