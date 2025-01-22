СГЭС установили новое уличное освещение в поселке Дорожный

Специалисты СГЭС смонтировали уличное освещение вдоль дороги, ведущей к школе №22 им. Г.Ф. Пономарёва в поселке Дорожный в Сургуте. На участке подключили 15 новых светильников на уже установленные опоры воздушной линии электропередач, говорится в пресс-релизе СГЭС.

«Энергетики откликнулись на запрос жителей кооперативов и оперативно в течение двух дней установили новое уличное освещение на темном участке, по которому дети шли в школу. Это не первый опыт плодотворного взаимодействия жителей, органов власти и предприятия. Компания принимает активное участие в формировании комфортной городской среды Сургута», – отметил руководитель СГЭС Виталий Пак.

Напомним, что СГЭС модернизирует уличное освещение Сургута по концессионному соглашению с администрацией города.