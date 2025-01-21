Дума Сургутского района отмечает юбилей

В Сургутском районе отмечают 30-летний юбилей Думы. Глава района Андрей Трубецкой поздравил коллег с этой датой и подчеркнул вклад депутатов всех созывов в развитие муниципалитета. В своих соцсетях он также поделился интересными фактами о становлении Думы.

«Первое заседание районного парламента под руководством председателя Александра Сарычева состоялось 20 января 1995 года. Депутаты должны были заложить основы бюджетной, экономической политики Сургутского района. Все последующие созывы работали на основе документов, созданных созывом первым. Функционировал он менее двух лет, но успел принять четыре программы соцразвития, Устав и герб Сургутского района», − написал Андрей Трубецкой.

Дума второго созыва учредила звание «Почетный гражданин Сургутского района» и приняла 16 программ. В третьем созыве основными направлениями стали переселение граждан, энергосбережение, обеспечение жителей питьевой водой и установление границ муниципального образования. Тогда же была впервые применена практика публичных слушаний.

«Работу Думы IV созыва знаю уже изнутри. Впервые был избран в Думу Сургутского района в 2006 году заместителем председателя. Тогда в стране началась реализация нацпроектов, в Думе муниципалитета создали Координационный совет представителей поселений, на постоянной основе заработали депутатские комиссии, были утверждены новые герб и флаг Сургутского района», − добавил глава района.

Пятый созыв внес изменения в систему управления органами местного самоуправления, а также учредил Общественный и Координационный советы по противодействию коррупции. В шестом созыве депутаты приняли программы по развитию коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений, а также сформировали Молодежный парламент.

С 7 октября 2021 года действует нынешний, седьмой созыв Думы под председательством Валентина Полторацкого.