Сургутскому ж/д вокзалу исполнилось 37 лет

Вчера, 20 января, сургутский ж/д вокзал отметил свое 37-летие. Архивным видео с торжественного открытия здания поделился Стройкомплекс Югры в своих соцсетях.

«20 января 1988 года в эфире сургутского телевидения вышел сюжет о событиях 15 января ‒ тогда состоялось торжественное открытие совсем еще нового вокзала с перерезанием ленты, радостными речами и толпой взволнованных сургутян. Смотрим, вспоминаем, ищем знакомые лица», ‒ указали в сообщении.

Напомним, что каркас нового ж/д вокзала в Сургуте обещали достроить до конца 2025 года.