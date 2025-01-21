Алексей Фокеев будет курировать сферу архитектуры и градостроительства в Сургуте

Сегодня, 21 января, на должность заместителя главы Сургута назначили Алексея Фокеева. Он будет отвечать за сферу архитектуры и градостроительства.

«Алексей Александрович окончил Томскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Архитектура» с присуждением квалификации «Архитектор». Трудовую деятельность начал в 2000 году на должности ассистента кафедры теории и истории архитектуры в Томском государственном архитектурно-строительном университете. С 2001 работал в Сургуте и Мегионе на разных должностях в строительной сфере», − напомнила пресс-служба мэрии.

Алексей Фокеев с октября 2022 года замещал должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства – главного архитектора администрации. А в январе 2024 года возглавил департамент.