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​Заместителем главы Сургута стал Алексей Фокеев

Алексей Фокеев будет курировать сферу архитектуры и градостроительства в Сургуте

​Заместителем главы Сургута стал Алексей Фокеев
Фото: администрация Сургута

Сегодня, 21 января, на должность заместителя главы Сургута назначили Алексея Фокеева. Он будет отвечать за сферу архитектуры и градостроительства.

«Алексей Александрович окончил Томскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Архитектура» с присуждением квалификации «Архитектор». Трудовую деятельность начал в 2000 году на должности ассистента кафедры теории и истории архитектуры в Томском государственном архитектурно-строительном университете. С 2001 работал в Сургуте и Мегионе на разных должностях в строительной сфере», − напомнила пресс-служба мэрии.

Алексей Фокеев с октября 2022 года замещал должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства – главного архитектора администрации. А в январе 2024 года возглавил департамент.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 203, комментариев: 0
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